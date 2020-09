Katarzyna Cichopek w sukience na jesień w kwiaty. Ten model można teraz dostać na wyprzedaży

Kasia Cichopek prezentuje sukienkę na jesień

Model sukienki, którą zaproponowała celebrytka, jest aktualny na wiosnę, lato i jesień. Znakomicie będzie się prezentował do ramoneski czy jeansowej kurtki. Do tego można włożyć botki i strój gotowy. Jesienią, w chłodniejsze dni, sukienkę można włożyć do grubych rajstop.

Sukienki na jesień w kwiaty

Wzorzyste sukienki z motywem kwiatowym to hit tej jesieni. Są kobiece i pasują na każdą okazję. Wiele modeli jest obecnie na przecenie, więc warto już teraz zaopatrzyć się w ulubione kreacje. Latem królowały falbany, tej jesieni również będą chętnie wybierane przez influencerki. Sukienka w kwiaty to must have w szafie każdej kobiety, która ceni urocze i dziewczęce stylizacje.