Katarzyna Cichopek wraca do fanów po rozstaniu z Marcinem Hakielem. "Dziękuję, że jesteście"

"Będzie dobrze, trzymam kciuki. Sam przeżyłem rozstanie jakiś czas temu. Co nas nie zabije to nas wzmocni", "Rozstania nie są łatwe, ale są do przeżycia. Życzę zdrowia psychicznego, siły i wytrwałości. Wiem to z autopsji, bo rozwodziłam się mając trójkę małych dzieci", "Samych cudowności. Będzie tylko lepiej" - możemy przeczytać.