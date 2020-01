Katarzyna Cichopek wybrała się na łyżwy. Fani nie kryli zdziwienia

Katarzyna Cichopek znowu zaskoczyła fanki. Gwiazda nawet na warszawskiej starówce może mieć lodowisko na wyłączność.

Katarzyna Cichopek regularnie dzieli się z fanami zdjęciami ze swojego codziennego życia. Podróże i aktywne spędzanie czasu to coś, co sprawia, że Katarzyna Cichopek nigdy się nie nudzi. Tym razem celebrytka wybrała się na łyżwy.

Oczywiście nie przegapiła okazji do tego, by zaprezentować swoją idealnie dobraną stylizację w całej okazałości. Różowy sweter, który miała na sobie celebrytka, kosztował 599 złotych, a czapka w tym samym kolorze - 69,90 złotych.

Pomimo tego, że starówka jest zwykle jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc w Warszawie, celebrytka pozuje na lodowisku sama. Zaskoczeni fani od razu to zauważyli. "A co to? Lodowisko na wyłączność?" – zapytał jeden z nich. Cichopek nie odpowiedziała na to pytanie.