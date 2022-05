Katarzyna Figura o pracy w branży filmowej. "Byłam obiektem przemocy"

Katarzyna Figura, która w latach 80. była gwiazdą produkcji, takich jak "Pociąg do Hollywood" czy "Kingsajz", dla wielu do dziś stanowi symbol seksu. To okazało się być jednak dla aktorki przekleństwem, o którym opowiedziała w przemówieniu, wygłoszonym na finałowej gali podczas 15. Festiwalu Kina Niezależnego MasterCard OFF CAMERA.