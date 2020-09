Katarzyna Figura o propozycji z "Playboya". Kwota, jaką mogła otrzymać robi wrażenie

Katarzyna Figura na okładce "Playboya"

Historia, do której wraca, miała miejsce w 1988 roku, kiedy to wyjechała polską ekipą na pokaz "Pociągu do Hollywood" na Miami International Film Festival. Podczas przyjęcia do aktorki podeszła fotografka i zaproponowała sesję w "Playboyu". "Miałam się pojawić na okładce oraz rozkładówce za stawkę, która wówczas przyprawiła mnie o zawrót głowy: 9 tysięcy dolarów" – wspomina artystka.