Katarzyna Niezgoda przeszła niezwykłą metamorfozę. Kwitnie u boku ukochanego

"Trzecia miłość, czyli ta, której się nie spodziewaliśmy, o której nigdy nie wiemy, kiedy i skąd i nadejdzie. Ba, nie wiemy, czy w ogóle nadejdzie. To ta, która zazwyczaj wygląda na nieodpowiednią i niszczy wszelkie wypracowane ideały, których trzymaliśmy się do tej pory. To miłość, która przychodzi tak łatwo, że nie wydaje się możliwa. Jest to rodzaj więzi, której nie można wyjaśnić, ponieważ nigdy jej nie planowaliśmy. To miłość, w której spotykamy się z kimś i wszystko zaczyna pasować — nie ma wyidealizowanych oczekiwań co do tego, jak ta osoba powinna postępować, ani też nie ma presji, aby stać się kimś innym. Akceptujemy to, kim jesteśmy i kim jest ta druga osoba. To miłość, która ciągle puka do naszych drzwi, niezależnie od tego, ile czasu potrzebujemy, żeby jej otworzyć" - napisał Markiewicz.