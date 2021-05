Katarzyna Niezgoda schudła już 30 kilogramów. Ma sposób na podjadanie

"Zakodowałam sobie w głowie, że jestem gruba i cały czas o tym pamiętałam. Nawet jak bardzo schudłam już po studiach i byłam naprawdę szczupła, to ciągle odbierałam siebie jako grubą. To wpływało na moją psychikę i na świadomość mojego wyglądu. A jeżeli o czym zapomnieć się nie da, to doskwiera" - powiedziała kiedyś w rozmowie z magazynem "Viva!".