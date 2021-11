Katarzyna Nosowska podjęła decyzję. Chce zmienić swoje życie

"W moim otoczeniu nikt już nie wierzy, że to się kiedykolwiek stanie. Tak jak z prawem jazdy. Zrobiłam je, gdy już nikt nie wierzył. Zafundujmy sobie przyjemność powiedzenia niedowiarkom: 'I co? Łyso?' Może się okazać, że kilogramy będą sobie znikać, a my, razem stworzymy sobie klub, miejsce gdzie możemy stać się kolosami wiary i szacunku dla siebie" - tymi słowami na Instagramie Katarzyna Nosowska zachęca do wspólnej zmiany.