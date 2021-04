Katarzyna Obara-Kowalska była gwiazdą TVP. Po zwolnieniu całkiem zmieniła branżę

Katarzyna Obara-Kowalska była swego czasu jedną z najpopularniejszych prezenterek. Debiut przed kamerą zaliczyła jeszcze w liceum. Przez jakiś czas pracowała w lokalnej telewizji, a następnie (w 2002 roku) trafiła do telewizyjnej "Dwójki".

Kariera w telewizji

To właśnie na antenie Telewizji Polskiej prowadziła "Pytanie na śniadanie", dzięki któremu zdobyła popularność. Mogliśmy oglądać ją także w Polsacie – w reality show "Dwa światy" oraz serialu "Świat według Kiepskich".

- Miałam 5 dni, żeby iść z tym do sądu pracy. Która mama z maleńki dzieckiem miałaby czas na taką walkę?

Zmiana branży

Obara otrzymywała oferty od konkurencji, jednak zdecydowała się spróbować swoich sił w polityce. Z powodzeniem: w 2010 otrzymała mandat do Rady Miasta Wrocławia, a cztery lata później reelekcję.

Ale polityka to nie jedyne zajęcie pani Katarzyny. W 2012 roku postanowiła bowiem całkowicie zmienić branżę i otworzyła we Wrocławiu restaurację. Lokal znajduje się nad Odrą, jest czynny do dziś, a pani Katarzyna nie żałuje podjętych w przeszłości decyzji.