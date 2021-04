Boczarska ocenia zachowanie Krystyny Pawłowicz. "Brak człowieczeństwa"

Krystyna Pawłowicz rozpętała burzę w sieci. Napisała na swoim profilu Twitterze, że w jednej ze szkół w Podkowie Leśnej Rada Pedagogiczna uwaliła, iż nauczyciele do jednego z uczniów zwracali się żeńskim imieniem, a nie tym, które znajduje się w jego akcie urodzenia.

Choć po kilkudziesięciu godzinach od publikacji tweeta Krystyna Pawłowicz oświadczyła, że dla dobra dziecka usunie wpis, to jednak niesmak po jej niestosownym zachowaniu pozostał. Znana aktorka Magdalena Boczarska, która prywatnie jest partnerką Mateusza Banasiuka i mamą 3-letniego Henryka, postanowiła zabrać głos w sprawie. Nie przebierając słowach napisała na swoim profilu na Instagramie, co sądzi o członkini TK.

"Przeczytałam ten wpis z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem. Tak gigantyczny brak empatii równa się dla mnie z brakiem człowieczeństwa. A człowieczeństwo to jedyne, co nam pozostało w tych trudnych, dziwnych czasach" - zaczęła swój wpis aktorka.

"Smutne, że nie wszyscy rozumieją, że postawa grona pedagogicznego powinna być dla nas czymś zupełnie naturalnym. Mówimy o bezbronnym, 10-letnim dziecku, które należy otoczyć troską i wsparciem. I tolerancją. Brak mi słów. Potem dowiadujemy się, że dzieci i młodzież odbierają sobie życie, właśnie przez brak tolerancji takich osób, jak pani Pawłowicz. Koszmar. To, że tweet skasowano, nie zmieni faktu, że fala nienawiści już się wylała" - podkreśliła Magdalena Boczarska.

