Katarzyna Skrzynecka opublikowała zdjęcie ze spektaklu. Pozuje do niego w bieliźnie

Katarzyna Skrzynecka o pracy aktora w trudnych czasach

"Taki mamy zawód, taką pracę... Ktoś zapyta: – Czy nie jest dziwnie i smutno malować twarz i wchodzić na scenę w teatrze, by grać spektakl, by opowiadać historie fabularne, gdy tak blisko nas dzieje się ludziom tragedia, wojna i niesprawiedliwość? – Tak. Jest. Potwornie smutno i dziwnie i ambiwalentnie. Zawsze powiadałam, że smutną, lecz prawdziwą stroną zawodu artysty jest fakt, że nasza praca to zawód na pokojowe i dobre czasy. Gdy ludzie mają spokój ducha, poczucie bezpieczeństwa życiowego i finansowego, by móc pozwolić sobie na kupienie biletu i radość posłuchania pięknego koncertu, obejrzenia spektaklu w teatrze czy wizytę w galerii sztuki" – napisała Katarzyna Skrzynecka.