Mówiono na nią "bogini seksu". Jak Joanna Liszowska wyglądała w młodości?

Gwiazda od urodzenia

Urodzona w 1978 r. Liszowska od najmłodszych lat tryskała energią. Śpiewała, tańczyła, grała - jedynym słowem kochała występować i wywierać wrażenie na wówczas niewielkiej publiczności. Naturalne było dla niej, by aplikować do szkoły teatralnej, do której zresztą z sukcesem dostała się za pierwszym razem.