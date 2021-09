Katarzyna Skrzynecka pokazała córkę. Jest bardzo podobna do mamy

Córka Katarzyny Skrzyneckiej ma już 10 lat. Alikia Ilia jest bardzo podobna do mamy, co widać na każdym zdjęciu dodawanym na Instagram. Mama i córka często wybierają nawet podobne ubrania, a to bardzo podoba się obserwatorom aktorki. Tym razem aktorka zamieściła zdjęcie córki na tle niebieskich drzwi. Dziewczynka ubrana jest w sukienkę i torebeczkę w tym samym kolorze. Na włosach ma kwiecisty wianek. Trzeba przyznać, że zdjęcie jest bardzo urocze i oddaje klimat greckich wakacji.