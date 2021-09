Zofia Kucówna rozbiła dwa małżeństwa. Los okrutnie z niej zadrwił

Zofia Kucówna była uważana za jedną z najbardziej pociągających aktorek swojego pokolenia. Budziła wielkie zainteresowanie wśród płci przeciwnej już w krakowskiej szkole teatralnej. Szybko zaczął ją uwodzić starszy o trzy lata kolega Jan Mayzel. Para wzięła ślub. Aktorka skończyła studia, a jej mąż próbował swoich sił w stolicy. Gdy młodziutka gwiazda pojechała w odwiedziny do ukochanego, w mig dostała propozycję dołączenia do zespołu Teatru Dramatycznego. Był to początek końca ich małżeństwa.