Katarzyna Sokołowska wybrała się na spacer. Fani nie mogą przestać się zachwycać

"Pani Kasiu pięknie pani wygląda. Ciąża dodaje uroku. Dwa razy byłam w ciąży. To najpiękniejsze co kobieta może doświadczyć. Późne macierzyństwo na swoje uroki. Wiem, bo mając 38 lat urodziłam drugi raz. To było piękne, bo dopiero po 14 latach zaszłam w ciąże. I to wtedy, kiedy już się pogodziłam, że moja córka będzie jedynaczką. Teraz mam dwoje najcudowniejszych dzieci na świecie" - wyznała kobieta.