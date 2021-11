Katarzyna Sokołowska: z wiedzy, doświadczenia i talentu zrobiła swoją markę

Gdy zyskała miano celebrytki z tv, już miała status gwiazdy w swojej branży. Dziś jej nazwisko oznacza profesjonalizm i jakość

Jej pierwsi znani klienci to największe nazwiska polskiego rynku mody: Mariusz Przybylski i duet projektantów: Brzozowski i Paprocki. Współpracuje z nimi do dziś, ale reżyserowała pokazy najsłynniejszych polskich kreatorów mody. To także ona rządziła na backstage’u polskiego tygodnia mody w Łodzi za czasów jego największej świetności. Jest najbardziej cenionym nazwiskiem tej branży, czy może zatem dziwić, że gdy szukano jurorów do polskiej edycji "Top Model", wybór padł właśnie na nią?