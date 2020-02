Katarzyna Tusk opublikowała zdjęcie w czerwonej sukience. Fani zwrócili uwagę na jej stopy

Katarzyna Tusk słynie ze swojego ponadprzeciętnego wyczucia stylu i klasy. Po raz kolejny zachwyciła fanki swoją stylizacją, ale to obuwie, które wybrała, skradło całe show.

Katarzyna Tusk na swoim profilu na Instagramie podzieliła się z fanami zamiłowaniem do Bauhausu i stylizacją pasującą do grafik, które zdobią ściany jej mieszkania. Wyraziste kolory, powtarzalne kształty i prostota to elementy, które charakteryzują wybrane przez Tusk stylizacje. Ale to nie Bauhaus zrobił wrażenie na jej fankach, a zdobiące jej stopy "chmurki".