Katarzyna Tusk pokazała buty na wiosnę. Ten model pasuje do wszystkiego

Katarzyna Tusk zawsze ubiera się zgodnie z najnowszymi trendami. Blogerka pokazała propozycję casualowego stroju, który idealnie wpisuje się w wiosenne kolekcje. Wyjątkowo popularne mogą okazać się jej buty na wiosnę.

Kasia Tusk w najmodniejszych sneakersach na wiosnę (ONS.pl)

Katarzyna Tusk doskonale wie, jak dopasować strój do sezonu. Pomimo tego, że wydłużył się dzień i coraz częściej możemy podziwiać słoneczne poranki, to temperatura na zewnątrz pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Blogerka poradziła sobie z tym problemem doskonale, wychodząc na spacer w puchowej kurtce i wiosennych sneakersach. Taka stylizacja sprawdzi się w marcu idealnie.

Katarzyna Tusk w butach na wiosnę Białe sneakersy są modne wśród influencerów. Choć wiele osób może mieć wątpliwości, co do ich praktyczności – w końcu każdy wie, że szybko widać na nich ślady użytkowania – to i tak cieszą się ogromnym powodzeniem w świecie mody.

Bez wątpienia zaletą białych sneakersów jest to, że są uniwersalne i sprawdzą się doskonale przy każdej stylizacji. Ostatnio modnym trendem jest łączenie ich z oversize'owymi, kolorowymi garniturami i choć można pomyśleć, że to szaleństwo, wyglądają w takim połączeniu zjawiskowo. Potwierdzenie tej tezy znajduje się w komentarzach pod zdjęciem Katarzyny Tusk – fani zasypali ją komentarzami na temat marki butów.

Katarzyna Tusk połączyła je z czarnymi, obcisłymi jeansami i puchową kurtką do kostek w tym samym kolorze. Wygląda to dość klasycznie, jednak beżowa czapka i torebka na wiosnę w tym samym kolorze dodają stylizacji ekstrawagancji. Torebka o nieregularnym kształcie wykonana jest z materiału przypominającego skórę krokodyla. Dobrą wiadomością jest to, że choć wygląda dość ekskluzywnie, jej cena to zaledwie 141 zł.

