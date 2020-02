Katarzyna Warnke odpowiada na komentarze o wyglądzie. "Zastanawiam się, co się dzieje"

Katarzyna Warnke pojawiła się na premierze biżuterii. Redakcja jednego z kolorowych magazynów stwierdziła, że wyglądała na bardzo zmęczoną. Aktorka postanowiła odpowiedzieć.

Katarzyna Warnke nie rozumie krytyki na swój temat (ONS.pl)

Warnke przyjęła zaproszenie biżuteryjnej marki i wraz z innymi znanymi paniami oglądała jej najnowszą kolekcję. Młoda mama postawiła na granatowy zestaw – spodnie i golf, do których dobrała brązową torebkę i delikatną biżuterię. Niedługo później przeczytała o sobie, że nie wyglądała najlepiej. Warnke odniosła się do komentarzy we wpisie na Instagramie.

"Oto na tym zdjęciu widzicie osobę, która 'stara się wrócić do dawnej fryzury' (czyli co? nie wychodzi jej? czy kiedy włosy rosną to znaczy, że o coś się staram?), ma 'twarz spuchniętą i podkrążone oczy', 'niestety wygląda bardzo skromnie, na dłoniach ani śladu manicure'. "Co się stało?" - pyta zatroskana/ny dziennikarka/dziennikarz 'Vivy'" – czytamy. "A ja się zastanawiam co się dzieje, że minimalizm i naturalność są tak bardzo nie do przyjęcia? (…)" – pyta Warnke, dodając, że nieprędko pomaluje paznokcie. "Więc kto bardziej strachliwy, niech mnie unika" – ironizuje.

Katarzyna Warnke – minimalizm

Warnke wyraźnie zastanawia podejście prezentowane przez część mediów. Nie dziwi się za to znana makijażystka, Sylwia Rakowska, która ponad rok temu zainicjowała akcję "Twarz to nie pisanka", apelując do Polek o więcej naturalności.

"Znowu beznadziejne media krytykują naturalność . Pamiętaj, że najlepszy look to na księżną z Dubaju - znaczy to wtedy, że kobieta o siebie dba…" – odpowiedziała na post aktorki. "Przez takie właśnie durne wyciąganie wniosków Polki chodzą wyszpachlowane na wzór Kardashianek czy ostatnio chyba nawet bardziej Jennifer Lopez, bo już nawet Kardashianki mniej się malują" – stwierdziła makijażystka.

