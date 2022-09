Katarzyna Żak wybrała się na pokaz mody. Jej stylizacja nie wypadła najlepiej?

– Mocne, żywe kolory mają tendencję do powracania do nas co roku w okresie letnim. Różowy, a bardziej amarant, jest jednym z nich. (…) Amarant jest kolorem, który bardzo dobrze broni się na zdjęciach. Przyciąga wzrok, dlatego wiele osób zdecydowało się na niego – powiedział w rozmowie z WP Kobieta stylista Grzegorz Moranowski, jednocześnie zaznaczając, że jeśli coś staje się zbyt popularne, to tak naprawdę wychodzi już z mody. Intensywny róż stał się zatem w przeciągu kilu tygodni passé.