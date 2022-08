Co robią córki Katarzyny i Cezarego Żaków? Nie chcieli, by zostały aktorkami

Starsza córka Żaków jest producentką programów dla dzieci

Z kolei starsza córka Aleksandra zajmuje się produkcją programów dla dzieci. "Ręce do Boga złożyłam, żeby tak się nie stało. To wymodlone. Uważałam, że to jest bardzo trudny zawód dla kobiety. Poza tym, będąc córkami bardzo popularnego taty, miałyby bardzo trudno" – powiedziała Katarzyna Żak w studiu "Dzień Dobry TVN". Okazuje się jednak, że starsza pociecha myślała o karierze aktorskiej. "To bardziej tata mówił: ‘Nie, po moim trupie’. Jestem blisko branży, ale po drugiej stronie kamery" – dodała Aleksandra w tej samej rozmowie.