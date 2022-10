Katarzynie Cichopek oberwało się za romans. Spektakularna klęska

Związek Cichopek i Kurzajewskiego skrytykował też ks. Janusz Koplewski. "Ja bym się tak nie chwalił wiarą, po tym, gdy rozbiło się sakramentalny związek, bo tu wiary zabrakło. Nie ma czego naśladować. I on rozbił małżeństwo, i ona. Do komunii pójść nie mogą. Są w związku niesakramentalnym. Co innego upaść, a co innego trwać w upadku" - grzmiał.