Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski staną na ślubnym kobiercu? Szanse są spore

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie najpopularniejsza para w polskim show-biznesie. Według doniesień, są ze sobą już od dłuższego czasu, jednak decyzję o tym, aby ujawnić łączące ich uczucie podjęli wraz z dniem 40. urodzin aktorki. To wtedy zarówno na jej profilu na Instagramie, jak i profilu Macieja Kurzajewskiego, pojawiły się wspólne zdjęcia z ich wypadu do Izraela. Towarzyszyły im również romantyczne wpisy.