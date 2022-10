Paulina Smaszcz ma dość? Udostępniła znaczące nagranie

Od momentu, gdy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili, że są razem, internauci wciąż są ciekawi, jak do sprawy odnosi się była żona dziennikarza. Sama Paulina Smaszcz dosadnie komentuje wszelkie pojawiające się informacje - w końcu to właśnie po jej komentarzu pod zdjęciem Cichopek para postanowiła ujawnić swój związek. Niedawno na Instagramie Smaszcz pojawiła się relacja z ostrą wypowiedzią dziennikarki o pewnej grupie kobiet - czyżby było to nawiązanie do obecnej sytuacji? Internauci nie mają wątpliwości.