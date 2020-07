Kate Beckinsale odpowiada trollom. "Każdy mój związek miał was wkurzyć"

Kate Beckinsale czas przymusowej izolacji spędza w domu w Los Angeles. Ale to nie oznacza, że aktorka narzeka na nudę. I wcale nie brakuje jej wypraw do nocnych klubów, o czym opowiedziała w wideo opublikowanym na Instagramie.

Kate Beckinsale o związkach z młodszymi mężczyznami

Jednak jej fani byli jak zwykle bardziej zainteresowani życiem uczuciowym gwiazdy, niż jej ważną zachętą do pozostania w domu. Natychmiast pojawiły się pytania w stylu: "Dlaczego spotykasz się z mężczyznami, którzy mogliby być twoimi dziećmi?". Beckinsale, która ma 47 lat i ostatnio spotykała się z Petem Davidsonem (26), a teraz jest w związku z muzykiem Goodym Grace (23), odpowiedziała z humorem. "Każdy mój związek jest tylko po to, żeby was wkurzyć", napisała.