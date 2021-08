Lopez i Affleck są już zaręczeni? Znajomy pary zdradził tajemnicę

Jennifer Lopez zaręczyła się z Benem Affleckiem?

Para oficjalnie potwierdziła swój powrót podczas 52. urodzin Lopez, która podzieliła się na swoim profilu na Instagramie romantycznym zdjęciem z Affleckiem. Już kilka dni później została przyłapana z gigantycznym pierścionkiem z diamentem na palcu, a wspólny znajomy pary doniósł, że to pierścionek zaręczynowy. Wszystko zdradzono amerykańskiemu portalowi New Idea. JLo podobno od samego początku miała nadzieję usłyszeć "to" pytanie od Bena w swoje urodziny. On ma w zwyczaju obdarowywać ją wyjątkowo drogą biżuterią. Nie inaczej było więc i tym razem. Pierścionek robi wrażenie.