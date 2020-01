WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 kate middleton Maja Kołodziejczyk 2 godziny temu Kate Middleton dostała nietypowy prezent. PETA wysłała jej torbę ze skóry jabłkowej Kate Middleton skończyła w czwartek 38 lat. Z tej okazji PETA wysłała jej wegańską torebkę ze skóry jabłkowej za prawie 1000 zł. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kate Middleton dostała ciekawy prezent urodzinowy (Getty Images) Księżna Kate Middleton w dniu 38. Urodzin dostała wegańską torebkę ze skóry roślinnej. Nietypowy prezent od PETY kosztował około 200 funtów, czyli 1000 zł. Kate Middleton dostała oryginalny prezent Model podarowany księżnej Cambridge to "Brigitte Oxymore" francuskiej, ekologicznej marki Ashoka. Torebkę wykonano ze skóry jabłkowej zabarwionej na czarny kolor. Ma ona przypominającą aksamit klapę oraz boki wykonane z tworzywa o fakturze podobnej do skóry naturalnej. Rączkę torebki stanowi cienki pasek połączony z subtelnym srebrnym łańcuszkiem. Musimy przyznać, że ten model jest bardzo uniwersalny i z pewnością będzie pasował księżnej do wielu stylizacji. PETA wysyłając Kate Middleton prezent, chciała w ten sposób przekonać księżną do dokonywania świadomych, przyjaznych zwierzętom wyborów w kwestii garderoby. Do podarunku dołączono karteczkę zapewniającą, że produkt został wykonany z w 100% wegańskiego materiału pochodzącego ze skóry jabłka. Innowacyjna tkanina miała powstać w wyniku recyklingu odpadów spożywczych. Sprawdziliśmy cenę oryginalnego prezentu i wynosi ona 200 funtów, czyli około 1000 zł. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne