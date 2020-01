Kate Middleton i książę William pojawili się publicznie. Wszyscy mówią o dłoniach księżnej

Kate Middleton na oficjalne wyjścia nie rusza się bez kilku rzeczy. Przede wszystkim do must have należą luźne loki, szpilki współgrające kolorystycznie z torbą oraz... plastry.

Kate Middleton i książę William (Getty Images)

Na dłoniach 38-letniej księżnej Cambridge często można zauważyć plastry w kolorze skóry. Dlaczego? Wygląda na to, że Kate Middleton ciągle rani się w palce. Do takich wniosków doszły brytyjskie media. Gdy tylko księżna opuszcza rezydencję, jest rozchwytywana przez fotoreporterów. Podobnie było tym razem. Kate i William wybrali się z zaplanowaną wizytą do Bradford. Wszyscy znów patrzyli na dłonie księżnej.

Kate Middleton i jej niezawodny plaster W zeszłym roku, podczas Chelsea Flower Show, Kate została sfotografowana z plastrem na prawym kciuku. Księżna pokazywała wtedy swój rustykalny ogród, w którym znajdują się ognisko, huśtawka i domek na drzewie. Czyżby zaliczyła wypadek z sekatorem?

Kilka lat wcześniej zauważono plaster na jej kciuku podczas bożonarodzeniowego pobytu w Sandringham. Możliwe, że Kate zacięła się papierem podczas otwierania prezentu. Tak przynajmniej spekuluje "The Sun".

Plastry na dłoniach Kate można było zauważyć również podczas rozmowy z Helen Mirren i Davidem Attenborough na imprezie Pałacu Buckingham w lutym 2014 roku, a także podczas Tusk Convention Awards w Londynie w listopadzie 2018 roku. A to dopiero początek tej listy. Brytyjskie media podają kilkanaście przykładów.

Karen J. Gerrard, założycielka marki produkującej kremy do rąk, wysnuła jakiś czas temu przypuszczenie, że widoczne na dłoniach księżnej zadrapania i plastry mogą wskazywać, że często bierze udział w zajęciach praktycznych.

Getty Images Podziel się

