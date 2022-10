Kate Middleton nie pożegnała się z królową. To dlatego nie było jej przy łożu śmierci

Media spekulowały, dlaczego nowa księżna Walii nie pojawiła się przy łożu śmierci. Magazyn "New Age" dotarł do informatora, który wytłumaczył jej nieobecność. Wszystko wskazuje na to, że zwyciężyła matczyna troska. Nie chciała opuszczać swoich dzieci, które były bardzo przywiązane do prababci.