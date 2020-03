Kate Middleton pokazała stare zdjęcie mamy. "Wyglądają identycznie"

Carole Middleton na fotografii sprzed lat

"Do matek nowych i doświadczonych oraz rodzin spędzających ten czas razem, ale i osobno – myślimy o was w tym trudnym czasie" – podpisali serię fotografii, które spotkały się z wieloma pozytywnymi komentarzami fanów rodziny królewskiej. Tym razem jednak ich uwagę przykuła nie fotografia księżnej Diany, jak można by przypuszczać, a właśnie fotografia Carole Middleton, tulącą małą Kate. Ich zdaniem 38-letnia obecnie księżna do złudzenia przypomina matkę.