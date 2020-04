Kate Middleton w błękitnej kreacji w kwiaty. Ta sukienka na wiosnę to najgorętszy trend

Brytyjczycy w każdy czwartek oklaskują pracowników służby zdrowia w ramach akcji "Clap For Our Carers", czyli "klaszczcie dla naszych opiekunów". To wyrażenie publicznego uznania dla osób walczących z pandemią koronawirusa. W ostatnim czasie do udziału w wydarzeniu dołączyły setki tysięcy ludzi. Taką formę nagrodzenia pracowników medycznych promują również książę Wiliam i księżna Kate.

Na profilu Kensington Palace na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym dumni rodzicie Kate i William i ich pociechy: książę George, księżniczka Charlotte i najmłodszy książę Louis, gorąco oklaskują lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i cały personel.