Kate Middleton w kolczykach z sieciówki. Kosztują niecałe 30 zł i są łatwo dostępne

Księżna Kate uchodzi za ikonę. Choć nie pokazuje się w ekstrawaganckich kreacjach, zawsze wie, jak się ubrać – a to też sztuka. Podczas ostatniego publicznego wystąpienia Kate pojawiła się w kwiecistej sukience midi marki Faithfull the Brand (koszt ok. 750 zł) i espadrylach na koturnie Russell&Bromley (ok. 660 zł).