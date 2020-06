Kate Middleton zachwyca pięknymi włosami. Księżna używa szamponu, który można dostać w popularnej drogerii

Kobiety na całym świecie inspirują się księżną Kate. Chcą wiedzieć, jak wygląda jej dieta, czy ćwiczy i jakich produktów używa do pielęgnacji ciała i włosów. Choć Pałac Buckingham dba o to, by żadne zbyt intymne informacje nie dostawały się do opinii publicznej, zdarza się, że współpracownicy roylasów uchylą rąbka tajemnicy.