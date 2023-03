Katowana widłami suczka klika dni czekała na pomoc. Prezeska schroniska przerywa milczenie

Suczka przeżyła i została przewieziona do lecznicy. Choć policja już w czwartek przekazała, że zwierzę zostało zabezpieczone, jak przekazała w cytowanym przez Radio ZET oświadczeniu prezeska schroniska Pegasus Agata Geilke - prawda okazała się być inna.

Geilke przekazała, że urzędnicy już w dniu publikacji nagrania widzieli zwierzę, jednak go nie zabezpieczyli. "W czwartek miejscowa komenda policji udzielała informacji mediom i członkom organizacji pozarządowych, iż pobity pies jest zabezpieczony przez lekarza weterynarii. Dociekliwość Prezeski Schroniska Pegasus sprawiła, że światło dzienne ujrzała smutna prawda - psu nikt nie pomógł!" - napisano w oświadczeniu.

Prezeska miała dzwonić od gminy, przez policję do Powiatowego Inspektora Weterynarii, gdzie dowiedziała się, że pies ma obrażenia, ale Inspekcja go "nie będzie łapać". Przekazano, że go gminy złożono pismo o odebranie psa, jednak gdy ponownie tam zadzwoniła, znów usłyszała, że o sprawie nie wiedzą.