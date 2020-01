Kawa na odchudzanie? Korzystne właściwości regularnego picia kawy

Kawa ma tyle samo zwolenników co przeciwników. Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez przynajmniej jednej filiżanki tego aromatycznego napoju, z kolei inni decydują się jedynie okazjonalnie na łyk kawy. Najczęściej bywa traktowana jako środek pobudzający, dzięki któremu można się rozbudzić w pracy czy na uczelni. Czy wiesz, że kawa ma wpływ na odchudzanie? Przekonaj się, czy warto pić kawę, aby zachować smukłą linię.

Choć jest wiele zalet wynikających z picia kawy, to istnieje lista osób, które pod żadnym pozorem nie mogą spożywać tego energetycznego napoju. Głównie dotyczy to ludzi cierpiących na nadciśnienie tętnicze, ponieważ kawa może przyczynić się do rozwoju chorób serca. Niedawno odkryto z kolei, że kawa ma również właściwości odchudzające.