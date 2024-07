Kawa sekretem długowieczności Greków? Parzą ją w konkretny sposób

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Atenach postanowili przyjrzeć się greckiej wyspie Ikarii, której to mieszkańcy zdają się żyć najdłużej na świecie. Nie jest bowiem tajemnicą, że aż co trzeci z nich ma okazję żyć ponad 90 lat, dzięki czemu uznawani są z rekordzistów w tej dziedzinie. Teraz okazuje się, że sekretem ich długowieczności jest kawa.

Warto wiedzieć, w jaki sposób mieszkańcy Ikarii parzą kawę, dzięki której mogą cieszyć się dobrym zdrowiem. W przypadku tego napoju ma to ogromne znaczenie.

W pierwszej kolejności należy zaopatrzyć się w drobno zmielone ziarna greckiej kawy. Później trzeba przygotować odpowiednie naczynia, które ułatwią nam jej przygotowanie. Przyda się m.in. tygielek briki, czyli specjalny, najczęściej miedziany dzbanuszek do parzenia kawy oraz 60 ml filiżanka (sprawdzi się np. ta od espresso).

Na każde 60 ml wody należy wsypać do dzbaneczka 1 łyżeczkę kawy. Osoby lubiące nieco słodszy napój mogą dodać także nieco miodu, nie zapominając o tym, by dokładnie wszystko ze sobą wymieszać.

Następnie wystarczy już na małym ogniu gotować przygotowaną przez nas miksturę, do czasu aż utworzona na jej wierzchu biała piana zacznie się unosić. Po chwili można wszystko przelać do ulubionej filiżanki i delektować się smakiem pysznej i aromatycznej kawy.

