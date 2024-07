Nigdy nie dodawaj do kawy. Najgorszy dodatek ze wszystkich

Filiżanka aromatycznej kawy to dla wielu z nas rytuał rozpoczynający każdy dzień. Naukowcy od lat badają wpływ tego napoju na nasz organizm, a wyniki są obiecujące. Okazuje się, że kawa może mieć wiele pozytywnych właściwości zdrowotnych - ale tylko wtedy, gdy pijemy ją bez dodatków takich jak cukier czy mleko.

Korzyści zdrowotne kawy mogą zostać zniweczone, gdy do kawy dodajemy różne dodatki. Szczególnie niebezpieczna jest popularna śmietanka w proszku, którą wiele osób uważa za zdrowszą alternatywę dla tradycyjnej śmietanki.

Chociaż śmietanka w proszku była popularna w czasach PRL-u, to wciąż wiele Polaków po nią sięga. Produkt ten jest wysoko przetworzony, a jego skład daleko odbiega od naturalnej śmietanki. Głównym składnikiem jest zazwyczaj syrop glukozowy lub cukier, a następnie utwardzane tłuszcze roślinne, które przyczyniają się do powstawania nowotworów np. raka jelita grubego. W śmietance w proszku są także polifosforany E452, które używane są również do produkcji detergentów nawozów sztucznych.