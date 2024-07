Przed przyjściem do pracy kupujesz popularną kawę "3 w 1"? Choć jest to wygodne rozwiązanie, nie należy ono do najzdrowszych. W niewielkim opakowaniu znajdują się zaledwie 2 ziarenka kawy, a sam napój dostarczy nam śladowych ilości kofeiny.

Polacy znajdują się w pierwszej dziesiątce krajów o najwyższym spożyciu kawy w Europie. Przeciętny Polak wypija ok. 35 kilogramów tego napoju w ciągu roku. Możemy wybierać spośród kaw ziarnistych o różnym stopniu wypalenia, rozpuszczalnych czy popularnych "3 w 1".

Ten ostatni rodzaj napoju cieszy się niesłabnącą popularnością. Wystarczy wsypać go do torebki i zalać gorącą wodą. Okazuje się, że jest to najgorszy rodzaj kawy na rynku. Kto powinien na niego uważać?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Najgorszy rodzaj kawy. Polacy ją uwielbiają

Polacy rozkochali się w kawie. W czasach PRL-u raczyliśmy się tzw. zalewajką, czyli mielonymi ziarnami kawy, które zalewało się niewielką ilością wody. Po upadku komunizmu rozsmakowaliśmy się w kawie rozpuszczalnej oraz gotowych napojach kawowych. Zwykle są sprzedawane w niewielkich saszetkach. Wystarczy wsypać zawartość do kubka i zalać go wrzątkiem, aby po chwili cieszyć się słodkim, mlecznym napojem.

To popularny produkt, po który sięga wiele osób. Jest tani, prosty w przygotowaniu i bardzo wygodny. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, co znajduje się w składzie takiej kawy. Na próżno szukać tam kofeiny. Serwis Top Newsy donosi, że w mieszance typu "3 w 1" znajdziemy niecałe dwa ziarenka kawy.

Poza śladową ilością kawy w składzie znajduje także cukier, syrop glukozowy, utwardzony tłuszcz, białka mleka, sól oraz regulatory kwasowości i aromaty. Jedynym "pobudzaczem" jest tutaj cukier i syrop glukozowy.

Regularne spożywanie takiego napoju może przyczynić się do podwyższenia poziomu cukru we krwi, co w skrajnym przypadku prowadzi do rozwoju cukrzycy. Z kolei konserwanty i regulatory kwasowości mogą działać alergizująco. Osoby z wrażliwym żołądkiem i alergiami pokarmowymi powinny ich unikać.

Jaka jest najzdrowsza kawa?

Kawa instant ma niewiele wspólnego z prawdziwą kawą. Nie działa pobudzająco, a przy tym dostarcza wielu szkodliwych substancji odżywczych. Najzdrowszym wyborem są świeżo mielone ziarna Arabiki bądź Robusty. Kupisz je w każdym dobrze zaopatrzonym markecie.

Jeśli jesteś miłośnikiem niebanalnych napojów o wyjątkowym smaku, zainteresuj się kawami alternatywnymi. Choć wymagają odpowiedniego zaparzenia, dostarczą ci nie tylko dużej ilości kofeiny, ale i wyjątkowych doznać smakowych i sensorycznych.

W większości alternatywnych ziaren wyczujesz smak i aromat śliwki, czekolady, whiskey, wina, rodzynek, winogron czy nawet kwiatów. Kupisz je w każdym dobrze zaopatrzonym sklepie z kawą. Opakowanie kosztuje od 25 do nawet 75 złotych. Cena uzależniona jest od sposobu obróbki, stopnia wypalenia czy pochodzenia ziaren.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.