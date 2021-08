Kayah na koncercie w Lublinie spotkała niespodzianka. Syn Roch zaskoczył gwiazdę

"To jest kwestia dojrzałości. Jesteśmy młodym związkiem, bo dopiero jesteśmy ze sobą niecałe trzy lata, ale jesteśmy bardzo dojrzałymi ludźmi. Stworzyliśmy dużą, pachworkową rodzinę. Mamy wspólnie czterech synów (plus ich cztery dziewczyny - to już jest osiem osób), plus nasi rodzice: tata Rinke i moja mama, plus Kayah ze swoim partnerem to już jest 12 osób! Lubimy się, kochamy, troszczymy się o siebie, szanujemy, podchodzimy do siebie z sympatią. Jesteśmy jedną, wielką rodziną" – powiedziała Joanna Przetakiewicz w "Plejadzie".