Kazar najlepiej sprzedającą się polską marką na Zalando!

— Polska konsekwentnie udowadnia swoją pozycję na światowym rynku mody. W 2020 roku Polska była 11. eksporterem mody na świecie (2,1%) — mówi Kazienko. — Według raportu PKO BP e-commerce w Europie ma wzrosnąć do 43% sprzedaży modowej do 2025 roku. To szansa dla polskich marek oraz polskiej gospodarki — podkreśla.