Każda kobieta wkłada ją tak samo. Okazuje się, że robiłyśmy to źle

Opaska powinna zostać założona uszami do tyłu. Uszy powinny znajdować się tuż pod włosami. Zostały one przyszyte do opaski po to, aby od tyłu złapały włosy niczym gumka. Jak to zrobić? Wystarczy chwycić uszy znajdujące się pod włosami i zgiąć je w pół. Wówczas zachowają się jak klamra i w całości zbiorą włosy. Dzięki temu nie trzeba wiązać włosów.