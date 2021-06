KażdaZNas – ruszyła nowa kampania społeczna Avon na rzecz kobiet

Balsam do skóry głowy od Avon to coś więcej niż zwykły produkt. To symbol tego, że #KażdaZNas ma własne potrzeby i należy jej się wyjątkowa troska. Co więcej, ma on „magiczne” działanie – pomaga podwójnie! Za każdy sprzedany balsam marka przekaże 1 dodatkowy słoiczek osobom chorym na raka i, co najważniejsze, cały zysk z jego sprzedaży trafi na konto kampanii Avon Kontra Rak Piersi, dzięki której finansowane są USG piersi dla kobiet w całej Polsce. Dodatkowo w ramach kampanii „Każda z nas” Avon przekaże 10 tysięcy sztuk tego produktu na rzecz Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa– Centrum oraz Fundacji Rak’n’Roll, skąd trafią one do osób chorych.