Każde ciało jest gotowe na plażę. Bez względu na wiek i rozmiar

Content publikowany w mediach społecznościowych niejednokrotnie wprawia nas w zakłopotanie, a nawet przygnębienie. W sezonie wiosenno-letnim w głowie często kołacze się myśl: czy powinnam mieć perfekcyjne ciało, by móc pokazać się na plaży? Oczywiście, że nie. Sugerowanie się wyglądem modelek, których pracą jest trzymanie diety i wykonywanie ostrych treningów na siłowni, jest absolutnie zgubne.

Właśnie taki przekaz ma dla kobiet influencerka Justyna Lis, której instagramowy profil obserwuje niespełna 130 tys. osób. Sama sprzeciwia się wyidealizowanym standardom piękna i śmiało pokazuje swoje krągłości na zdjęciach i filmikach. Uważa, że życie jest za krótkie, by przejmować się zdaniem innych i każdą "niedoskonałością" własnego ciała.

By czuć się pewnie na plaży, warto przede wszystkim zainwestować w kostium, który dobrze leży i nie będzie fundował żadnych niespodzianek. I nie chodzi tu o wodne harce, ale nawet najdelikatniejsze ruchy, np. w postaci pochylenia się nad plażową torbą. Ze szczególnym wyzwaniem mierzą się posiadaczki dużych biustów , bo te niełatwo "okiełznać". Podstawą jest ich odpowiednie ukształtowanie i podtrzymanie.

Na szczęście z pomocą w tej kwestii przychodzi ekspertka brafittingu Izabela Sakutova. Okazuje się, że podstawą jest udanie się do sklepu, gdzie kostiumy kąpielowe mają bieliźniany system rozmiarowy . Popularne sieciówki muszą pójść w odstawkę.

– Jeżeli kobieta, posiadająca większy biust, nie ma dobrze dobranego kostiumu pod względem rozmiaru i konstrukcji, to wyjście na plażę oznacza ciągłe sprawdzanie, czy góra jest na swoim miejscu i notoryczne jej poprawianie. Z przyjemności takich, jak gra w siatkówkę plażową czy beztroskie kąpiele w morzu musi niestety zrezygnować – mówi ekspertka.

– Wybierajmy wśród marek, których kostiumy mają bieliźniany system rozmiarowy. Zrezygnujmy więc z opcji dostępnych w rozmiarach XS-XL. Nasze ciała są tak pięknie różnorodne, że nie sposób zaklasyfikować je pomiędzy zaledwie pięć kategorii rozmiarowych. Profesjonalne marki bieliźniane, dostępne w salonach brafittingowych, oferują ponad 100 rozmiarów kostiumów kąpielowych, by były dopasowane idealnie do indywidualnych potrzeb naszego ciała – informuje.

– Jeśli chodzi o wzory, zasada jest prosta – unikajmy tego wszystkiego, co zalecam dziewczynom z małymi piersiami. Powiedz "nie" dużym nadrukom, falbanom, frędzlom i nadającym objętości błyszczącym materiałom. Idealnie będą drobne wzorki i gładkie miseczki bez doszytych ozdób – dodaje ekspertka.

Góra z wbudowanymi miseczkami i usztywnieniami w postaci fiszbin to absolutny "must have". Izabela Sakutova wskazuje przede wszystkim na modele z szerszymi ramiączkami, które stanowią integralną część miseczek. Jednak okazuje się, że kobiety z większym biustem "nie muszą wybierać pomiędzy podtrzymaniem a opalaniem ramion", ponieważ mogą wybrać górę bez ramiączek typu bandeau. Ponownie, wystarczą fiszbiny i wbudowane, usztywniane miseczki.