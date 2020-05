Keanu Reeves i Alexandra Grant planują ślub? Wieści zza oceanu

Keanu Reeves planuje ślub?

Z ostatniego numeru "OK! Magazine" dowiadujemy się, że Keanu Reeves naprawdę zaangażował się w nowy związek. Para poznała się w 2011 roku przy współpracy nad książką "Ode to happiness". Grant ilustrowała jego powieść. "Dziewiętnaście lat po utracie bratniej duszy Keanu Reeves znów odnalazł miłość" - brzmi nagłówek tabloidu. Informator magazynu stwierdził, że to właśnie artystka postawiła go na nogi. – Grant nauczyła go, jak kochać ponownie, i uzdrowiła złamane serce – powiedział. Początkowe zaskoczenie wizerunkiem Grant (siwe włosy), dość szybko na szczęście się zakończyło, a ludzie zrozumieli, jak wielka miłość i przyjaźń towarzyszy tej parze.