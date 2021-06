Keira Knightley o przemocy wobec kobiet. "Wszystkie, które znam, jej doświadczyły"

Keira Knightley w najnowszym wywiadzie powiedziała, że nie zna kobiety, która by choć raz nie zaznała przemocy seksualnej, czy to w formie słownej, czy fizycznej. 36-letnia gwiazda "Piratów z Karaibów" czy "To właśnie miłość" wyznała też, jak poradziła sobie z trudnym czasem izolacji.