Kevin Jonas jest po operacji. Miał raka skóry

Jonas Brothers to amerykańska grupa muzyczna, w skład której wchodzą trzej bracia. Ich twórczość jest niezwykle popularna zwłaszcza wśród młodszych pokoleń. Artyści docierają do milionów słuchaczy na całym świecie.

Niedawno Kevin Jonas wykorzystał swoje instagramowe zasięgi, aby przekazać kilka ważnych słów i zaapelować do fanów o ostrożność. Okazało się, że muzyk ma za sobą operację wycięcia nowotworu skóry.

Z nowotworami skóry walczyły różne gwiazdy. Swego czasu z czerniakiem walczyła Jane Fonda. Co więcej, to nie był pierwszy rak, który zaatakował znaną aktorkę. I nie ostatni. Wcześniej zmierzyła się z rakiem piersi. Wykryty czerniak był więc drugą chorobą nowotworową w jej życiu. Na całe szczęście choroba miała łagodny przebieg. W 2022 roku Fonda przyznała, że lekarze ponownie postawili jej diagnozę - tym razem chłoniaka nieziarniczego.

