Zauważyła kilka krostek. Usłyszała diagnozę: rak

"Nie byłam na to psychicznie przygotowana"

Po zauważeniu, że krostki nie znikają, Molly zdecydowała się pójść do dermatologa. Była pewna, że zostanie jej przepisana maść i wizyta szybko się skończy. Początkowo wszystko na to wskazywało. Do momentu, gdy lekarz nie zobaczył zmiany, która pojawiła się na wardze kobiety.