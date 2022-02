Khloé Kardashian w opiętym kombinezonie. Ubranie niemal zlewa się z ciałem

Khloé to jedna z słynnych sióstr Kardashianek. 38-latka jest współwłaścicielką dwóch butików i gwiazdą reality show. Celebrytka wzięła udział w kampanii PETA przeciwko noszeniu futer "I'd Rather Go Naked Than Wear Fur". Khloé Kardashian przez 5 lat była żoną koszykarza Lamara Odoma. W lutym 2014 roku wniosła pozew o rozwód. Później była związana ze sportowcem Tristanem Thompsonem, z którym ma córeczkę. Jednak i ta relacja nie przetrwała, mężczyzna okazał się niewiernym partnerem.