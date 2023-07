Kidultsi są wśród nas. Nowy trend opanował świat

Kidultsi zdominowali rynek w Stanach Zjednoczonych

Kidultsi to bardzo ważni klienci m.in. w Stanach Zjednoczonych. Według raportu przedstawionego przez NPD Group to właśnie oni kupują ok. 25 proc. wszystkich zabawek w kraju. A to nie byle co biorąc pod uwagę, że rynek ten wyceniany jest rocznie nawet na 9 mld dolarów.