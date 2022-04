Kiedy moda idzie w parze z totalną wygodą

Wiosenno-letnie propozycje męskich kolekcji Kazar są ciekawym miksem powrotu do przeszłości i uniwersalnych fasonów, ale jednak okraszonych lekką ekstrawagancją. Wszystko to świetnie się uzupełnia. W dobie czerpania inspiracji z tego, co już mamy w szafach i uzupełniania garderoby o modele, którym "zestarzenie się" nie grozi, trzymanie się dobrze znanych trendów jest zdecydowanie na plus! Poza tym każdy znajdzie w kolekcji to, w czym czuje się dobrze. Poszukiwacze modowych przygód – ekstrawagancję, wielbiciele klasyki – uniwersalną elegancję, a fani bezpiecznych stylizacji – jakość i klasę.